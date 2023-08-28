Galatasaray-Molde maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Geçtiğimiz sezon ligde şampiyon olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak için mücadele ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç ekibi Molde ile eşleşen sarı-kırmızılı kulüp, ilk maçta rakibini 3-2 yendi.

Futbol tutkunları şimdi gruplara kalacak takımı belirleyecek olan bu rövanş maçına odaklandı.

Galatasaray, beraberlik veya galibiyet durumunda turu atlayacak. Tek farklı mağlubiyette ise maç uzatmalara gidecek.

Kritik mücadele için geri sayım başladı. Devler Ligi mücadelesinde Galatasaray - Molde rövanş maçının yayın saati ve yayın bilgileri merak ediliyor.

GALATASARAY - MOLDE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Rams Park Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray - Molde rövanş maçı 29 Ağustos 2023 Salı günü (yarın) saat 22:00’de başlayacak. Maç, EXXEN kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkadir Bardakçı, Angelino; Torreira, Olivera; Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu; Icardi

Molde: Karlstrom; Ellingsen, Bjornbak, Haugan; Knudtzon, Breivik, Mannsverk, Eriksen, Haugen; Eikrem, Brynhildsen