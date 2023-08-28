Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Balaban oldu

Pehlivanlar er meydanına çıktı. Birbirlerinin sırtını yere getirmek için kıyasıya güreştiler.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri’nin bu yıl 30'uncusu düzenlendi.

Zümrüt Çayırı'nda yapılan güreşlere, çeşitli illerden 51'i başpehlivan olmak üzere 674 güreşçi katıldı. Finalde Enes Doğan'ı yenen İsmail Balaban, başpehlivan oldu.

Malatya’nın Darende ilçesinde ise Zengibar Karakucak Güreşleri'nin bu yıl 70’incisi yapıldı.

Darende Güreş Sahası'nda 250 sporcunun katılımıyla düzenlenen güreşlerde, başpehlivanlık için Rıza Yıldırım ile Rıza Kaya finalde karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakada rakibinin sırtını yere getiren Yıldırım, başpehlivanlığı elde etti.

Pehlivanlara çeşitli hediye ve ödüller verildi. Her iki güreşleri de çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.