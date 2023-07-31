Harry Kane adım adım Bayern Münih'e!

Bayern Münih, Tottenham'dan ayrılması beklenen Harry Kane transferinde sona yaklaştı. Transferin 75 milyon sterlin karşılığında tamamlanması bekleniyor.

Daily Mail'de yer alan haberde Bayern Münih'in kısa süre içinde transferi tamamlayacağı ve Bavyera ekibinin Tottenham'a 75 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Haberde, pazartesi günü Bayern Münih CEO'su Jan Christian Dreesen ve teknik ekipten Marco Neppe'nin Tottenham Başkanı Daniel Levy'yle bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

Thomas Tuchel'in de forvet transferi için 1 numaralı önceliğinin Kane olduğuna dikkat çekilirken Sadio Mane'nin Al-Nassr'a transferi için görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

TRANSFER REKORU KIRILABİLİR

Bayern Münih'in Harry Kane'i kadrosuna katması halinde kulübün transfer rekorunu kırabilir.

Bavyera ekibi şu ana kadar transferde en yüksek ücreti Lucas Hernandez için ödedi.