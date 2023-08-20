Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Passolig ücretleri 1 lira olarak belirlendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Trendyol Süper Lig takımları Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Passolig fiyatları 1 lira oldu.

Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Passolig ücretleri 1 lira olarak belirlendi
Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Passolig ücretleri 1 lira olarak belirlendi
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Trendyol Süper Lig takımları Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Passolig fiyatları 1 lira oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ülkeyi yasa boğduğu hatırlatıldı.

Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Passolig ücretleri 1 lira olarak belirlendi - Resim : 1

TFF'nin sporun birleştirici gücü ve dayanışma ruhu ile futbol ailesinin destekleriyle yaraları sarmak için elinden geleni yaptığı belirtilerek, bu amaçla, yeni sezonda Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK'nin Passolig kart ücretlerinin 1 liraya indirildiği kaydedildi.

Depremden etkilenen kulüplere gönül veren taraftarlara destek olmaya devam edileceği vurgulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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