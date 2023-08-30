Hedef tüm Kütahya'ya yüzmeyi öğretmek! ''Olimpik Yüzme Havuzumuzda yüzme eğitimleri düzenledik''

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen Zafer Haftası yüzme yarışları ödül törenine katılan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, tüm öğrencilere, personele, hatta tüm Kütahya’ya yüzmeyi öğretmek istediklerini belirtti.

Hedef tüm Kütahya'ya yüzmeyi öğretmek! ''Olimpik Yüzme Havuzumuzda yüzme eğitimleri düzenledik''
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DPÜ Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen Zafer Haftası yüzme yarışlarına Rektör Süleyman Kızıltoprak, Genel Sekreter Yusuf Çetin, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İbrahim Gürer'in yanı sıra çok sayıda personel ve yarışmacı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende bir konuşma yapan Rektör Kızıltoprak, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin bir hedefi var.

Hedef tüm Kütahya'ya yüzmeyi öğretmek! ''Olimpik Yüzme Havuzumuzda yüzme eğitimleri düzenledik'' - Resim : 1

''OLİMPİK YÜZME HAVUZUMUZDA YÜZME EĞİTİMLERİ DÜZENLEDİK''

Tüm öğrencilerimize, personelimize hatta tüm Kütahya’ya yüzmeyi öğretmek istiyoruz. Bunun için yaz eğitim dönemi içinde minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisindeki sporcularımız için Olimpik Yüzme Havuzumuzda yüzme eğitimleri düzenledik. İki aylık temel eğitim sürecinin sonunda hem de ülkemiz, şehrimiz için çok önemli olan Zafer Haftası’nda dört ayrı kategoride düzenlenen yarışlar tamamlandı. Yarışlara katılan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Başarı elde eden öğrencilerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Tüm öğrencilerimizden başta yüzme olmak üzere sporu, hayatlarının bir parçası yapmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Hedef tüm Kütahya'ya yüzmeyi öğretmek! ''Olimpik Yüzme Havuzumuzda yüzme eğitimleri düzenledik'' - Resim : 2

Zafer Haftası çerçevesinde Büyük Taarruz ve Dumlupınar Zaferinin coşku ve bilincini aşılayabilmek ve yüzme sporunda devamlılığı sağlayabilmek amacıyla düzenlenen etkinlikte dereceye giren sporculara Rektör Kızıltoprak tarafından madalyaları verildi.

Hedef tüm Kütahya'ya yüzmeyi öğretmek! ''Olimpik Yüzme Havuzumuzda yüzme eğitimleri düzenledik'' - Resim : 3

Hedef tüm Kütahya'ya yüzmeyi öğretmek! ''Olimpik Yüzme Havuzumuzda yüzme eğitimleri düzenledik'' - Resim : 4

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