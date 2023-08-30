Vatandaşlar TEKNOFEST'e akın etti!

İlki 2018 yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST’in 8’incisi, Ankara Etimesgut Havalimanı’nda başladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) öncülüğünde 'Milli Teknoloji Hamlesi' mottosuyla gerçekleştirilen TEKNOFEST, 3 Eylül’e kadar vatandaşları ağırlayacak. Onlarca etkinliğin yer alacağı TEKNOFEST’te pek çok yerli ve milli savunma sanayii ürünü sergilenecek, Türk Yıldızları, Solo Türk, HÜRKUŞ, GÖKBEY, AKSUNGUR, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, Atak helikopteri ve Anka semalarda gösteri yapacak.

TEKNOFEST alanını gezen gençlerden Buğra Yazar, “Çok beğendim, burası çok güzel. Uçakları gördüm, helikopterleri gördüm, arabaları gördüm, paraşütle atlayanları gördüm” dedi.

''KENDİMİ GELİŞTİREBİLİRSEM BEN DE KATILIRIM''

Kadir Enes Başköy ise, “Şu anda çok güzel geçiyor. Ortamı çok beğendim. Yeni arabalar yapılmış, çok mutlu oldum. Okul getirdi buraya. Gerçekten çok beğendim. Yerli arabalar yapılmış. Bana nasıl yapıldıklarını anlattılar. Kendimi geliştirebilirsem ben de katılırım” ifadelerini kullandı.



Asude Ecrin de, “Buraya gelmek büyük bir mutluluk. Beni buraya getirdikleri için çok teşekkür ederim. Bolu’dan geldim. Uçaklar ve elektrikli arabalar var, onlar çok güzel” diye konuştu.