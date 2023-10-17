İşte Okan Buruk'un Derbi Karnesi
Haftasonu oynanacak olan Galatsaray-Beşiktaş derbisinde gözler teknik direktörlere çevrildi.Bir tarafta henüz teknik direktörlüğe yeni başlayan Burak Yılmaz,diğer tarafta tecrübeli Okan Buruk var. Okan Buruk'un derbi istatistikleri ise oldukça dikkat çekici.İşte o istatistikler...
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
İşte Okan Buruk'un Derbi Karnesi
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi büyük maçlardaki performansıyla dikkat çekiyor.
Başarılı teknik adam, Galatasaray'ın başında çıktığı 7 derbide 5 galibiyet aldı.
İşte Okan Buruk'un derbi performansı:
Trabzonspor 0-0 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Trabzonspor
Beşiktaş 3-1 Galatasaray
Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
Galatasaray 2-0 Trabzonspor