İşte Okan Buruk'un Derbi Karnesi

Haftasonu oynanacak olan Galatsaray-Beşiktaş derbisinde gözler teknik direktörlere çevrildi.Bir tarafta henüz teknik direktörlüğe yeni başlayan Burak Yılmaz,diğer tarafta tecrübeli Okan Buruk var. Okan Buruk'un derbi istatistikleri ise oldukça dikkat çekici.İşte o istatistikler...

İşte Okan Buruk'un Derbi Karnesi
İşte Okan Buruk'un Derbi Karnesi
Editör: Nihat Çarboğa

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

İşte Okan Buruk'un Derbi Karnesi

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi büyük maçlardaki performansıyla dikkat çekiyor.

İşte Okan Buruk'un Derbi Karnesi - Resim : 1

Başarılı teknik adam, Galatasaray'ın başında çıktığı 7 derbide 5 galibiyet aldı.

İşte Okan Buruk'un derbi performansı:

Trabzonspor 0-0 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Trabzonspor
Beşiktaş 3-1 Galatasaray
Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
Galatasaray 2-0 Trabzonspor

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# okan buruk # Galatasaray
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