Joshua King'e Ada Kancası! King'e Premier Lig'den Teklif İddiası

Fenerbahçe'nin Norveçli kanat oyuncusu Joshua King ile ilgili flaş bir transfer iddiası öne sürüldü.

Joshua King'e Ada Kancası! King'e Premier Lig'den Teklif İddiası
Joshua King'e Ada Kancası! King'e Premier Lig'den Teklif İddiası

İddiaya göre İngiltere Championchip ekiplerinden West Bromwich Albion'ın Fenerbahçeli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ve devre arasında 31 yaşındaki futbolcu için teklif yapacağı ifade edildi.

Kıng Sıcak Bakıyor

Fenerbahçe'de az forma şansı bulan Norveçli futbolcunun da WBA'nın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Kontratı Sezon Sonu Bitiyor

Sarı-lacivertli forma ile toplam 38 maça çıkan Norveçli, 11 gol attı ve 6 asist yaptı. King'in kontratı sezon sonu sona erecek.

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# fenerbahçe # Joshua King
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