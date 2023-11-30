Arsenal Sahasında Gol Oldu Yağdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Arsenal ile Lens karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Arsenal 6-0 kazandı.

Arsenal Sahasında Gol Oldu Yağdı!
Arsenal Sahasında Gol Oldu Yağdı!

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kai Havertz, 21. dakikada Gabriel Jesus, 23. dakikada Bukayo Saka, 27. dakikada Gabriel Martinelli, 45+1'de Martin Odegaard ve 86. dakikada penaltıdan Jorginho kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Arsenal puanını 12'ye çıkararak grubu lider bitirmeyi garantiledi. Lens ise 5 puanda kaldı.

Grubun son maçında Arsenal, PSV Eindhoven deplasmanına gidecek. Lens, sahasında Sevilla'yı ağırlayacak.

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