Kopenhag, Bayern Münih'ten 1 Puanı Aldı! Grupta Oluşan Puan Durumu

Galatasaray'ın rakiplerinin karşılaştığı maçta Bayern Münih, sahasında Kopenhag ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan maç 0-0 eşitlike sona erdi. Bayern Münih son dakikada penaltı kazandı. Hakem pozisyonu VAR'dan inceledi ve kararından vazgeçti.

Kopenhag, Bayern Münih'ten 1 Puanı Aldı! Grupta Oluşan Puan Durumu
Kopenhag, Bayern Münih'ten 1 Puanı Aldı! Grupta Oluşan Puan Durumu

Kopenhag bu sonuçla grupta Galatasaray ile puanını eşitledi ve averajla 2. sıraya yerleşti.

Sarı kırmızılı takım, bu sonuçla birlikte gruptan çıkması için son maçta Kopenhag'ı mağlup etmesi gerekecek. Danimarka ekibi mağlup olsaydı, Galatasaray'a Parken'de 1 puan yetecekti. Mevcut durumda beraberlik Kopenhag'a yarayacak.

Öte yandan Bayern Münih, A Grubu'nda ilk kez puan kaybetti.

 

İşte A Grubu Puan Durumu

(12) Bayern Münih
(5) Kopenhag
(5) Galatasaray
(4) Manchester United

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# kopenhag # bayern münih
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