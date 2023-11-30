Euroleague'de DEV Maç! Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Ağırlıyor!

Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, ligde yenilgisiz zirvede bulunan Real Madrid'i konuk edecek.

Euroleague'de DEV Maç! Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Ağırlıyor!
Euroleague'de DEV Maç! Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Ağırlıyor!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague'in 11. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Ligde üst üste son 4 mücadelesinden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 5'er galibiyet ve mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.

Oynadığı tüm maçları kazanan misafir takım ise liderlik koltuğunda yer alıyor.

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# Fenerbahçe Beko # real madrid
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