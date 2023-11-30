Beşiktaş'ın Konuğu Club Brugge! Muhtemel 11'ler

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Sloven hakem David Smajc'ın yöneteceği maç, Exxen platformundan canlı yayımlanacak.

Beşiktaş'ın Konuğu Club Brugge!

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, bir puanla 4'üncü ve son sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu 4. hafta müsabakasının ardından gruptan çıkma şansını yitirmişti.

Üç galibiyet ve bir beraberlik sonucunda hanesine 10 puan yazdıran lider Club Brugge ise gruptan çıkmayı garantiledi.

İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Avrupa'da 241. Maç

Beşiktaş, Avrupa'da 241. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 240 müsabakada 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 102 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 318 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 360 gol gördü.

Muhtemel 11'ler

Siyah-beyazlı ekipte Club Brugge karşılaşması öncesi sakat oyuncuların sayısının fazlalığı dikkati çekiyor.

Bodo/Glimt ile yapılan son maçta kırmızı kart gören Necip Uysal, takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun ise sakatlıkları bulunuyor.

Beşiktaş: Mert, Onur Bulut, Colley, Aytuğ Kömeç, Tayfur Bingöl, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Chamberlain, Muleka, Cenk Tosun, Aboubakar

Club Brugge: Mignolet, Buchanan, Mechele, Spileers, De Cuyper, Onyedika, Nielsen, Vetlesen, Zinckernagel, Thiago, Ferran Jutgla