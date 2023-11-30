Beşiktaş'ın Konuğu Club Brugge! Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak. İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş'ın Konuğu Club Brugge! Muhtemel 11'ler
Beşiktaş'ın Konuğu Club Brugge! Muhtemel 11'ler

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Sloven hakem David Smajc'ın yöneteceği maç, Exxen platformundan canlı yayımlanacak.

Beşiktaş'ın Konuğu Club Brugge!

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, bir puanla 4'üncü ve son sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu 4. hafta müsabakasının ardından gruptan çıkma şansını yitirmişti.

Üç galibiyet ve bir beraberlik sonucunda hanesine 10 puan yazdıran lider Club Brugge ise gruptan çıkmayı garantiledi.

İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Avrupa'da 241. Maç

Beşiktaş, Avrupa'da 241. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 240 müsabakada 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 102 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 318 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 360 gol gördü.

Muhtemel 11'ler

Siyah-beyazlı ekipte Club Brugge karşılaşması öncesi sakat oyuncuların sayısının fazlalığı dikkati çekiyor.

Bodo/Glimt ile yapılan son maçta kırmızı kart gören Necip Uysal, takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun ise sakatlıkları bulunuyor.

Beşiktaş: Mert, Onur Bulut, Colley, Aytuğ Kömeç, Tayfur Bingöl, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Chamberlain, Muleka, Cenk Tosun, Aboubakar

Club Brugge: Mignolet, Buchanan, Mechele, Spileers, De Cuyper, Onyedika, Nielsen, Vetlesen, Zinckernagel, Thiago, Ferran Jutgla

Fenerbahçe, Norsjaelland Deplasmanında! Muhtemel 11'lerFenerbahçe, Norsjaelland Deplasmanında! Muhtemel 11'lerSpor
# beşiktaş # Club Brugge
Çok Okunanlar
Akdeniz'de Yine Deprem! AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Akdeniz'de Yine Deprem! AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Normale Döndü! Barajlardaki Su Oranı Sonunda İstanbulluları Sevindiriyor!
Normale Döndü! Barajlardaki Su Oranı Sonunda İstanbulluları Sevindiriyor!
Karadeniz, Ege, Marmara... Meteoroloji O İlleri Uyardı!
Karadeniz, Ege, Marmara... Meteoroloji O İlleri Uyardı!
Altın Kaç TL Oldu?
Altın Kaç TL Oldu?
30 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
30 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
Öne Çıkanlar TAYYİP BEY BİLMİYO MU ALMANYA'NIN ESİR OLDUĞUNU! | Emin Gürses | #gündem #haberler #sondakika TAYYİP BEY BİLMİYO MU ALMANYA'NIN ESİR OLDUĞUNU! | Emin Gürses | #gündem #haberler #sondakika Kuru Temizleme Ustalarından Öğrendik! Kuru Temizleme Ustalarından Öğrendik!