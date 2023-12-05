Juventus'tan Mauro Icardi Hamlesi! Takas+Para Teklifi

Kadrosuna takviye yapmayı planlayan Cimbom'da ise bazı isimlerin takımdan ayrılması söz konusu. Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan ve gösterdiği performans ile sezon başında bonservisi alınan Mauro Icardi dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Takas Teklifi

Attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız oyuncu, Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor. Özellikle İtalyan ekiplerinin transfer listesinde bulunan Icardi için flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınının haberine göre Juventus, golcü oyuncu için Galatasaray'a takas+para teklifinde bulunacak.

Juventus cephesinde teklif için hazırlıklar sürerken Galatasaray'da da Fernando Muslera'nın yaşını düşünüyor. Haberde sarı-kırmızılı ekibin bu teklifi Uruguaylı kalecinin yaşı sebebiyle ciddi oranda düşündüğü ifade edildi.

Bu Sezon Ne Yaptı?

Mattia Perin bu sezon Bologna ve Empoli maçlarında kaleye geçti. 31 yaşındaki file bekçisi Bologna maçında 1 gol yerken, Empoli maçında kalesini gole kapattı. Perrin, İtalya Milli Takımı'nın kalesini 2 kez korudu. Tecrübeli eldivenin bonservis değeri ise 4 milyon Euro olarak biliniyor.

Galatasaray 10 Milyon Euro Ödedi

Yönetim, 30 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibine 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Icardi, sarı-kırmızılılardan yıllık 6 milyon Euro kazanıyor. Arjantinli golcünün sözleşmesi 2026'da sona erecek.