Papara Park'ta yapılacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. eleme turuna yükselecek.

Trabzonspor'un Kupa Yolculuğu Başlıyor!

Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Pepe ve Fernandez, forma giyemeyecek.

Kupayı 9 Kez Kazandı

Trabzonspor, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.