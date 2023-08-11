Kayserispor'dan alkışlanacak hareket! Deprem bölgesinde dev faaliyet

Geçtiğimiz şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremden birçok ilimiz etkilenmiş; bunun üzerine Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgelerine yardım seferberliği düzenlenmişti. Bu defa da bir hamle Kayserispor'dan geldi. Süper Lig takımı olan sarı-kırmızılılar zor günler yaşamasına rağmen deprem bölgesini unutmadı.

'250 KONUT SÖZÜ'

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma törenine katılan Kayserispor Fahri Başkanı aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Mehmet Özhaseki, 250 konut yaptırma sözü verdi. Gerçekleşen programa video konferans yolu ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Galatasaray'ın 250 konut sözünden sonra Kayserispor'dan da aynı özveriyi beklediğini dile getirdi. Bunun üzerine Kayserispor Fahri Başkanı Mehmet Özhaseki ise; "Emriniz olur. İnşallah en az Galatasaray kadar buraya Kayserispor olarak katkı sağlarız. Sizin sözünüzü yere düşürmeyiz" dedi.

Kaynak: İHA