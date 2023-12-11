Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, İtalyan basınına verdiği röportajda gelecek planlarından bahsetti. Avrupa'da oynama hayalinden söz eden yıldız oyuncu Serie A için sinyal verdi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan İtalya İtirafı!

Tuttomercatoweb'e konuşan Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Kopenhag maçının önemine dikkat çekerek, "Şampiyonlar Ligi'nde kulüp için taraftarlar için tarihi bir an. Kopenhag ile oynamak için sabırsızlanıyoruz. Final niteliğinde bir maç. Çok zorlu bir mücadele olacak. Harika bir takım olduklarını kanıtladılar ama biz de çok güçlüyüz ve niteliklerimize güveniyoruz. Maça kazanma arzusuyla başlayacağız." dedi.

Geleceğiyle ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Kerem Aktürkoğlu, kariyerinde yeni bir adım atmak için fiziksel ve zihinsel anlamda hazır olduğunu söyledi. Kerem ayrıca, "Bu adım İtalya olur mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Kesinlikle evet. İtalya olağanüstü bir futbol, tarih ve kültür ülkesi. Tutkulu taraftarlar ve sporda tarih yazan kulüpler var. Serie A'da olağanüstü yetenekler var. Seviye çok yüksek ve hiç şüphe yok ki büyüleyici bir lig. Ben de bu ligde oynamak isterim. Tüm bu tutku ve zorlukları düşününce kendimi kesinlikle İtalya'da görebiliyorum."