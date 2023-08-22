Kylian Mbappe'nin PSG'de kalma şartı!

Paris Saint-Germain ile yol ayrımına gelen Kylian Mbappe, yönetimden Fransız yıldızın transfer edilmesini istedi. PSG'de önce Messi ardından Neymar'ın ayrılığı sonrasında bir dönem sona erdi. Bunun yanında Kylian Mbappe'nin de olası ayrılığı güçlü şekilde seslendiriliyor.

Kylian Mbappe'nin PSG'de kalma şartı!
Kylian Mbappe'nin PSG'de kalma şartı!
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:

Paris Saint-Germain ile yol ayrımına gelen Kylian Mbappe, yönetimden Fransız yıldızın transfer edilmesini istedi.

GRIEZMANN'I TALEP ETTİ

Diğer taraftan buna rağmen takımda yerini koruyan Fransız yıldızın, takım idarecilerine Transfer için isim verdiği yazıldı. Mbappe'nin milli takımdan arkadaşı Antoine Griezmann'ın transferini talep ettiği iddia edildi.

Kylian Mbappe'nin PSG'de kalma şartı! - Resim : 1

25 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ

Mbappe'nin birlikte Dünya Kupası zaferi yaşadığı arkadaşı Antoine Griezmann ile birlikte forma giymek istediği söyleniyor. Fransız kaynaklarında yer alan habere göre; Griezmann ve Atletico Madrid 25 milyon euro serbest kalma bedeli belirledi.

Diğer taraftan Griezmann'ın ülkesi Fransa'ya geri dönüş yolunu kapatmadığı ve önümüzdeki iki haftanın transfer süreci için kritik olacağı belirtildi.

LA LİGA'DA 15 GOL, 17 ASİST

32 yaşındaki oyuncu geçen sezon La Liga'da 38 maçta 15 gol, 17 asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta boy gösteren Fransız oyuncu, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

# Mbappe # psg
Çok Okunanlar
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi!
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi!
Kayseri'de yer yerinden oynadı!
Kayseri'de yer yerinden oynadı!
Saksı çiçeklerinin sineklenmesi nasıl önlenir? İşte tüm sinekleri yok etme tekniği
Saksı çiçeklerinin sineklenmesi nasıl önlenir? İşte tüm sinekleri yok etme tekniği
Öne Çıkanlar Erdoğan’dan Önemli Açıklamalar! İsveç, Rusya ve Yerel Seçimlerle İlgili Olay Ayrıntılar! - Ulusal Erdoğan’dan Önemli Açıklamalar! İsveç, Rusya ve Yerel Seçimlerle İlgili Olay Ayrıntılar! - Ulusal Beşiktaş'tan Arsenal stoperi Rob Holding'e yeni teklif! Beşiktaş'tan Arsenal stoperi Rob Holding'e yeni teklif!