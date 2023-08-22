Kylian Mbappe'nin PSG'de kalma şartı!

Paris Saint-Germain ile yol ayrımına gelen Kylian Mbappe, yönetimden Fransız yıldızın transfer edilmesini istedi.

GRIEZMANN'I TALEP ETTİ

Diğer taraftan buna rağmen takımda yerini koruyan Fransız yıldızın, takım idarecilerine Transfer için isim verdiği yazıldı. Mbappe'nin milli takımdan arkadaşı Antoine Griezmann'ın transferini talep ettiği iddia edildi.

25 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ

Mbappe'nin birlikte Dünya Kupası zaferi yaşadığı arkadaşı Antoine Griezmann ile birlikte forma giymek istediği söyleniyor. Fransız kaynaklarında yer alan habere göre; Griezmann ve Atletico Madrid 25 milyon euro serbest kalma bedeli belirledi.

Diğer taraftan Griezmann'ın ülkesi Fransa'ya geri dönüş yolunu kapatmadığı ve önümüzdeki iki haftanın transfer süreci için kritik olacağı belirtildi.

LA LİGA'DA 15 GOL, 17 ASİST

32 yaşındaki oyuncu geçen sezon La Liga'da 38 maçta 15 gol, 17 asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta boy gösteren Fransız oyuncu, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.