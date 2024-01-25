Ligde 23. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 23. hafta maçları 27 Ocak Cumartesi, 28 Ocak Pazar ve 29 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

Karşılaşmalar öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada 23. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak isimler açıklandı.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre, 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

27 Ocak Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge

28 Ocak Pazar:

13.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

29 Ocak Pazartesi:

17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Arda Kardeşler