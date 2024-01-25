Ligde 23. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler TFF tarafından açıklandı. İşte zorlu müsabakaları yönetecek isimler...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 23. hafta maçları 27 Ocak Cumartesi, 28 Ocak Pazar ve 29 Ocak Pazartesi günü oynanacak.
Karşılaşmalar öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada 23. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak isimler açıklandı.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre, 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
27 Ocak Cumartesi:
16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge
28 Ocak Pazar:
13.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın
29 Ocak Pazartesi:
17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
Kaynak: Anadolu Ajansı