Ligde 23. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler TFF tarafından açıklandı. İşte zorlu müsabakaları yönetecek isimler...

Ligde 23. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler
Son Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 23. hafta maçları 27 Ocak Cumartesi, 28 Ocak Pazar ve 29 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

Karşılaşmalar öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada 23. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak isimler açıklandı.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre, 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

27 Ocak Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge

28 Ocak Pazar:

13.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

29 Ocak Pazartesi:

17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte yeni faiz oranıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte yeni faiz oranıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# haftanın hakemleri # Trendyol Süper Lig # son dakika
Çok Okunanlar
Bir kaşık balla enfeksiyonu yok ediyor! Salgına karşı evde bitkisel çözüm!
Bir kaşık balla enfeksiyonu yok ediyor! Salgına karşı evde bitkisel çözüm!
Japonya’daki 7.6’lık deprem! Ölü sayısı artıyor...
Japonya’daki 7.6’lık deprem! Ölü sayısı artıyor...
En düşük emekli aylığı belirlendi! TBMM'de kabul edildi...
En düşük emekli aylığı belirlendi! TBMM'de kabul edildi...
Çocuklara dikkat edin! Vakalar 30 kat arttı!
Çocuklara dikkat edin! Vakalar 30 kat arttı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Öne Çıkanlar Erdoğan'ın 'Selahattin Demirtaş' planı! DEM'le anlaşırsa serbest bırakacak Erdoğan'ın 'Selahattin Demirtaş' planı! DEM'le anlaşırsa serbest bırakacak Soğuk havada bile yerinde duramayanlar! Kışın İstanbul'da yapılacakların tam listesi Soğuk havada bile yerinde duramayanlar! Kışın İstanbul'da yapılacakların tam listesi