Manchester City'den West Ham'a 3'ü 1 arada tarifesi! City kaldığı yerden devam ediyor

İngiltere Premier Lig'de 5. hafta maçında West Ham United, Manchester City'yi ağırladı. Manchester City deplasmanda geri düşmesine rağmen maçı 3-1 kazandı.City kaldığı yerden devam ediyor.Guardiola ve öğrencileri Kevin De Bruyne'nin eksikliğini hissettirmiyor.

Manchester City'den West Ham'a 3'ü 1 arada tarifesi! City kaldığı yerden devam ediyor
Manchester City'den West Ham'a 3'ü 1 arada tarifesi! City kaldığı yerden devam ediyor
Editör: Nihat Çarboğa
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İngiltere Premier Lig'de 5. hafta maçında West Ham United, Manchester City'yi ağırladı. Manchester City deplasmanda geri düşmesine rağmen maçı 3-1 kazandı.

MANCHESTER CİTY'DEN WEST HAM'A 3'Ü 1 ARADA TARİFESİ

West Ham United'ın golünü 36. dakikada James Ward-Prowse kaydetti.

Manchester City'nin golleri 46. dakikada Jeremy Doku, 76. dakikada Bernardo Silva ve 86. dakikada Erling Haaland'dan geldi.

Manchester City'den West Ham'a 3'ü 1 arada tarifesi! City kaldığı yerden devam ediyor - Resim : 1

23 yaşındaki Norveçli Erling Haland, Premier Lig'de bu sezon 5. maçında 7. golüne ulaştı.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, bu galibiyetle lige 5'te 5 ile başladı. David Moyes yönetimindeki West Ham United bu sezon ligde ilk kez kaybetti ve 10 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta West Ham United, Liverpool'a konuk olacak. Manchester City, Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

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# west ham united # manchester city
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