Manhester United evinde yıkıldı! Kan kaybı devam ediyor

Premier Lig 5. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Manchester United, sahasında Brighton ile karşılaştı.Sahasında Brighton'a 3-1 yenilen kırmızı şeytanlarda kan kaybı devam ediyor.İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Manhester United evinde yıkıldı! Kan kaybı devam ediyor
Manhester United evinde yıkıldı! Kan kaybı devam ediyor
Editör: Nihat Çarboğa
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Old Trafford'da oynanan maçı Brighton 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Welbeck, 53. dakikada Gross ve 71. dakikada Joao Pedro kaydetti. ManU'nun tek golü 73. dakikada Hannibal Mejbri'den geldi.

Manchester United'da milli oyuncu Altay Bayındır yedek kulübesinde yer aldı ve süre alamadı.

Manhester United evinde yıkıldı! Kan kaybı devam ediyor - Resim : 1

20 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Brighton'a 3-1 kaybeden Manchester United, Old Trafford'da 20 maç sonra yenildi.

United kalecisi Onana kalesine gelen 11 şutun 8'inde kalesini gole kapatamadı.

MANU TARAFTARINDAN TEPKİ

Hem maç sırasında hem de maç sonunda taraftarlar Unitedlı futbolculara protestolarda bulundu.

Bu sonuçla Brighton puanını 12 yaptı. ManU ise 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında United, Burnley ile karşılaşacak. Brighton ise Bournemouth'u konuk edecek.

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