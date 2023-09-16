Liverpool yine geriden gelerek kazandı

Premier Lig'in 5. hafta mücadelesinde Liverpool, Wolverhampton'a konuk oldu.

LİVERPOOL YİNE GERİDEN GELEREK KAZANDI

Molineux Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın devresine Liverpool 7. dakikada Hee-Chan Hwang'ın attığı golle 1-0 geride girdi.

İkinci yarıda açılan konuk ekip 55'te Cody Gakpo ile beraberliği sağlarken 88'de Andrew Robertson'ın attığı golle öne geçti. Jürgen Klopp'un öğrencileri 90+1'de Hugo Bueno'nun kendi kalesine attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Gollerin ikisinde asist yapan Salah son golün de hazırlayıcısı olarak muhteşem bir perfomansa imza atarken Robertson, Liverpool adına 200. lig maçında fileleri sarsmayı başardı.

Yoluna kayıpsız devam ederek puanını 13'e yükselten Liverpool haftaya West Ham United'ı ağırlayacak.

Ligde 5. maçında 4. yenilgisini yaşayan Wolverhampton ise Luton Town deplasmanında 3 puan arayacak.