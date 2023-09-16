Beşiktaş'ın Trabzonspor kadrosu belli oldu!

Beşiktaş yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı.

Ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa’ya giden ve bugünkü antrenmana çıkan Vincent Aboubakar kadroda yer alırken bel ağrısı tanısı ile tedaviye alınan Daniel Amartey’in tedavisine devam edildiği için kadrodan çıkarıldığı aktarıldı.

Öte yandan yeni transfer Eric Bailly de kadroda yer buldu.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu isimlerden oluşuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Omar Colley, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Semih Kılıçsoy, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Alex Chamberlain, Milot Rashica, Ante Rebic, Valentin Rosier, Demir Ege Tıknaz, Cenk Tosun, Salih Uçan, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov.

BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR MAÇINA HAZIR

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışma teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşuları ve pas çalışması yapan futbolcular, 5'e 2 sonrası oynanan taktiksel çift kale maçla idmanı tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 15.10'da kalkacak özel uçakla Trabzon'a giderek kampa girecek.

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması yarın saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.