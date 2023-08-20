Manchester United'da Fred pişmanlığı!

Manchester United taraftarları, Tottenham karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Fred'i gündeme taşıdı. Unitedlı taraftarlar, Tottenham karşılaşmasında Fred'in orta sahadaki eksikliğinin hissedildiğini dile getirdi.

Manchester United'da Fred pişmanlığı!
Manchester United'da Fred pişmanlığı!
Editör: Nihat Çarboğa

Manchester United taraftarları, Tottenham karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Fred'i gündeme taşıdı.Unitedlı taraftarlar, Tottenham karşılaşmasında Fred'in orta sahadaki eksikliğinin hissedildiğini dile getirdi.

Manchester United'da Fred pişmanlığı! - Resim : 1

İşte Manchester Unitedlı taraftarların Fred için sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar:

"Lütfen Fred'i geri istiyoruz"

"Fred'i şimdiden özledim"

"Fred'i ve onun bu tür maçlardaki enerji ve baskısını özlüyorum"

"Fred'i, yerine birini almadan gönderdik. Bu menajer tam bir şaka olmalı!"

"Fred bu orta sahada daha iyisini yapardı"

"Fred'den Mount'a mı? Lanet olsun!"

FENERBAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusunu Manchester United'dan 9.7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, Fred'in transfer ücretini 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödeyecek. Fenerbahçe ayrıca, deneyimli orta saha ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurmuştu.

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# fred # Manchester United # fenerbahçe
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