Beşiktaş'ta Nicolas Pepe transferinde kritik saatler

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Fransız yıldızın transferi konusunda kulübü Arsenal ile yapılan pazarlıklarda son aşamaya geldiği öne sürüldü

Fanatik'ten Gökmen Özcan'ın haberine göre Beşiktaş, Nicolas Pepe'nin transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

28 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuyla menajeri aracılığıyla el sıkışan idareciler, oyuncuyu bedelsiz olarak Arsenal’den almak istedi ancak bu konuda başarılı olamadı. Pepe’yi 2019 yılında Lille’den alırken 80 milyon euro ödeyen Ada ekibi, oyuncusunu ücretsiz olarak göndermeyeceğini Beşiktaş’a iletti.

Transferden vazgeçmeyen Beşiktaş yönetimi bu gelişmenin üzerine kiralama veya direkt satın alma opsiyonları üzerinden Arsenal ile masaya oturdu. İngiliz ekibi bu futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatıp siyah-beyazlı ekibe kiralık olarak gönderebilir.

Geçtiğimiz sezonu Nice'ta kiralık olarak geçiren Pepe, 28 maçta 8 gol attı.