Beşiktaş'ta Nicolas Pepe transferinde kritik saatler

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Fransız yıldızın transferi konusunda kulübü Arsenal ile yapılan pazarlıklarda son aşamaya geldiği öne sürüldü.İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Nicolas Pepe transferinde kritik saatler
Beşiktaş'ta Nicolas Pepe transferinde kritik saatler
Editör: Nihat Çarboğa
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Fransız yıldızın transferi konusunda kulübü Arsenal ile yapılan pazarlıklarda son aşamaya geldiği öne sürüldü

Fanatik'ten Gökmen Özcan'ın haberine göre Beşiktaş, Nicolas Pepe'nin transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ta Nicolas Pepe transferinde kritik saatler - Resim : 1

28 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuyla menajeri aracılığıyla el sıkışan idareciler, oyuncuyu bedelsiz olarak Arsenal’den almak istedi ancak bu konuda başarılı olamadı. Pepe’yi 2019 yılında Lille’den alırken 80 milyon euro ödeyen Ada ekibi, oyuncusunu ücretsiz olarak göndermeyeceğini Beşiktaş’a iletti.

Transferden vazgeçmeyen Beşiktaş yönetimi bu gelişmenin üzerine kiralama veya direkt satın alma opsiyonları üzerinden Arsenal ile masaya oturdu. İngiliz ekibi bu futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatıp siyah-beyazlı ekibe kiralık olarak gönderebilir.

Geçtiğimiz sezonu Nice'ta kiralık olarak geçiren Pepe, 28 maçta 8 gol attı.

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# Pepe # beşiktaş # arsenal
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