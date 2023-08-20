Beşiktaş'ın konuğu Pendikspor! İşte muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Pendikspor'u konuk edecek.Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Beşiktaş'ın konuğu Pendikspor! İşte muhtemel 11'ler
Beşiktaş'ın konuğu Pendikspor! İşte muhtemel 11'ler
Editör: Nihat Çarboğa
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İlk haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Gedson Fernandes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

GHEZZAL VE COLLEY OYNAYAMAYACAK

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile Omar Colley, Pendikspor karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından koşulara başlayacağı açıklanan Ghezzal, oğlu ile kayınvalidesinin trafik kazası geçirmesi nedeniyle Fransa'ya gitmişti.

Colley ise omzundaki sakatlık gerekçesiyle sahada olamayacak.

Beşiktaş'ın konuğu Pendikspor! İşte muhtemel 11'ler - Resim : 1

Yeni transferlerden Alex Oxlade-Chamberlain, hazır olmadığı gerekçesiyle görev yapamayacak. Milot Rashica'nın da Şenol Güneş'in tercih etmesi halinde kadroda yer alması bekleniyor.

20 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı.

Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Amartey, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Muleka, Rebic, Aboubakar

Pendikspor: Erdem, Rassoul, Welinton, Tzavellas, Sequeira, Vukovic, Gökcan, Aosman, Halil, Thuram, Eze

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# Pendikspor # beşiktaş
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