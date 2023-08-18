Manolis Siopis'in yeni adresi

Trabzonspor'dan ayrılan Manolis Siopois İngiltere'nin yolunu tuttu.Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, Manolis Siopis'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Manolis Siopis'in yeni adresi
Manolis Siopis'in yeni adresi
Editör: Nihat Çarboğa
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Trabzonspor'dan ayrılan Manolis Siopois İngiltere'nin yolunu tuttu.Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, Manolis Siopis'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

MANOLİS SİOPİS'İN YENİ ADRESİ

Trabzonspor'la yollarını ayıran Manolis Siopis, İngiltere Champioship ekibi Cardiff Cİty ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Yunan orta saha "Erol Bulut'u gayet iyi tanıyorum. Birlikte çalıştık. Her zaman kazanmak ister. Ben de bütün kariyerim boyunca böyleydim." dedi.

Manolis Siopis'in yeni adresi - Resim : 2

Ülkemizde Alanyaspor ve Trabzonspor formaları da giyen Siopis, 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

# Trabzonspor # Cardiff City
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