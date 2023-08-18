Manolis Siopis'in yeni adresi

Trabzonspor'dan ayrılan Manolis Siopois İngiltere'nin yolunu tuttu.Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, Manolis Siopis'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

MANOLİS SİOPİS'İN YENİ ADRESİ

Trabzonspor'la yollarını ayıran Manolis Siopis, İngiltere Champioship ekibi Cardiff Cİty ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Yunan orta saha "Erol Bulut'u gayet iyi tanıyorum. Birlikte çalıştık. Her zaman kazanmak ister. Ben de bütün kariyerim boyunca böyleydim." dedi.

Ülkemizde Alanyaspor ve Trabzonspor formaları da giyen Siopis, 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.