Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programları açıklandı! İşte karşılaşmaların tarihleri
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı 2. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. TFF, yaptığı açıklamayla 3. ve 4. haftanın fikstürünü de paylaştı. İşte Süper Lig'de 3. ve 4. hafta karşılaşmalarının oynanacağı tarihler ve maçların programları...
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı geçtiğimiz hafta oynanan müsabakalarla başlamıştı.
Lige verilen yaz arasının ardından futbol topu yeniden dönmeye başlarken, ilk hafta maçlarıyla takımlar taraftarlarının karşısına çıkmıştı.
Trendyol Süper Lig'de 1. hafta sonuçları şu şekilde:
• Trabzonspor 1 - 0 Antalyaspor
• Konyaspor 1 - 1 İstanbulspor
• Kasımpaşa 3 - 2 Ankaragücü
• Kayserispor 0 - 0 Galatasaray
• Pendikspor 1 - 5 Hatayspor
• Sivasspor 1 - 1 Samsunspor
• Fenerbahçe 2 - 1 Gaziantep FK
• Adana Demirspor 2 - 1 Rizespor
• Alanyaspor 2 - 0 Başakşehir
• Karagümrük 0 - 1 Beşiktaş
TFF 3. VE 4. HAFTA PROGRAMLARINI DUYURDU!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamayla birlikte, Trendyol Süper Lig'deki 3. ve 4. haftaların maç programı da belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamada ayrıca ligin ilk yarısının fikstürünün tamamının ne zaman açıklanacağı da belirtildi. Buna göre, ilk yarının kalan haftaları, 31 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Eylül'de yapılacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Kura çekimleri sonrasında, takımlarımızın fikstürüne göre yapılacak olan çalışma sonrasında ilan edilecek.
İşte Trendyol Süper Lig'de 3. hafta fikstürü:
25 Ağustos Cuma
21.00 Tümosan Konyaspor - Gaziantep FK
26 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - Pendikspor
19.15 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
21.45 EMS Yapı Sivasspor - Bitexen Antalyaspor
21.45 İstanbulspor - Galatasaray
27 Ağustos Pazar
19.15 Mondihome Kayserispor - Yılport Samsunspor
19.15 Vavacars Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü
21.45 Corendon Alanyaspor - Atakaş Hatayspor
21.45 Fenerbahçe - Rams Başakşehir
28 Ağustos Pazartesi
21.00 Yukatel Adana Demirspor - Beşiktaş
İşte Trendyol Süper Lig'de 4. hafta fikstürü:
1 Eylül Cuma
21.00 Kasımpaşa - Trabzonspor
21.00 Çaykur Rizespor - Vavacars Fatih Karagümrük
2 Eylül Cumartesi
19.15 Pendikspor - Bitexen Antalyaspor
19.15 Rams Başakşehir - Tümosan Konyaspor
21.45 Bitexen Antalyaspor - Mondihome Kayserispor
21.45 Gaziantep FK - Galatasaray
3 Eylül Pazar
19.15 Yılport Samsunspor - İstanbulspor
19.15 Beşiktaş - EMS Yapı Sivasspor
21.45 Atakaş Hatayspor - Yukatel Adana Demirspor
21.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe