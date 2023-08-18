Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programları açıklandı! İşte karşılaşmaların tarihleri

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı geçtiğimiz hafta oynanan müsabakalarla başlamıştı.

Lige verilen yaz arasının ardından futbol topu yeniden dönmeye başlarken, ilk hafta maçlarıyla takımlar taraftarlarının karşısına çıkmıştı.

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta sonuçları şu şekilde:

• Trabzonspor 1 - 0 Antalyaspor

• Konyaspor 1 - 1 İstanbulspor

• Kasımpaşa 3 - 2 Ankaragücü

• Kayserispor 0 - 0 Galatasaray

• Pendikspor 1 - 5 Hatayspor

• Sivasspor 1 - 1 Samsunspor

• Fenerbahçe 2 - 1 Gaziantep FK

• Adana Demirspor 2 - 1 Rizespor

• Alanyaspor 2 - 0 Başakşehir

• Karagümrük 0 - 1 Beşiktaş

TFF 3. VE 4. HAFTA PROGRAMLARINI DUYURDU!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamayla birlikte, Trendyol Süper Lig'deki 3. ve 4. haftaların maç programı da belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada ayrıca ligin ilk yarısının fikstürünün tamamının ne zaman açıklanacağı da belirtildi. Buna göre, ilk yarının kalan haftaları, 31 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Eylül'de yapılacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Kura çekimleri sonrasında, takımlarımızın fikstürüne göre yapılacak olan çalışma sonrasında ilan edilecek.

İşte Trendyol Süper Lig'de 3. hafta fikstürü:

25 Ağustos Cuma

21.00 Tümosan Konyaspor - Gaziantep FK

26 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - Pendikspor

19.15 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

21.45 EMS Yapı Sivasspor - Bitexen Antalyaspor

21.45 İstanbulspor - Galatasaray

27 Ağustos Pazar

19.15 Mondihome Kayserispor - Yılport Samsunspor

19.15 Vavacars Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü

21.45 Corendon Alanyaspor - Atakaş Hatayspor

21.45 Fenerbahçe - Rams Başakşehir

28 Ağustos Pazartesi

21.00 Yukatel Adana Demirspor - Beşiktaş

İşte Trendyol Süper Lig'de 4. hafta fikstürü:

1 Eylül Cuma

21.00 Kasımpaşa - Trabzonspor

21.00 Çaykur Rizespor - Vavacars Fatih Karagümrük

2 Eylül Cumartesi

19.15 Pendikspor - Bitexen Antalyaspor

19.15 Rams Başakşehir - Tümosan Konyaspor

21.45 Bitexen Antalyaspor - Mondihome Kayserispor

21.45 Gaziantep FK - Galatasaray

3 Eylül Pazar

19.15 Yılport Samsunspor - İstanbulspor

19.15 Beşiktaş - EMS Yapı Sivasspor

21.45 Atakaş Hatayspor - Yukatel Adana Demirspor

21.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe