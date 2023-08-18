Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programları açıklandı! İşte karşılaşmaların tarihleri

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı 2. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. TFF, yaptığı açıklamayla 3. ve 4. haftanın fikstürünü de paylaştı. İşte Süper Lig'de 3. ve 4. hafta karşılaşmalarının oynanacağı tarihler ve maçların programları...

Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programları açıklandı! İşte karşılaşmaların tarihleri
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı geçtiğimiz hafta oynanan müsabakalarla başlamıştı.

Lige verilen yaz arasının ardından futbol topu yeniden dönmeye başlarken, ilk hafta maçlarıyla takımlar taraftarlarının karşısına çıkmıştı.

süper lig 1. hafta sonuçları

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta sonuçları şu şekilde:

• Trabzonspor 1 - 0 Antalyaspor
• Konyaspor 1 - 1 İstanbulspor
• Kasımpaşa 3 - 2 Ankaragücü
• Kayserispor 0 - 0 Galatasaray
• Pendikspor 1 - 5 Hatayspor
• Sivasspor 1 - 1 Samsunspor
• Fenerbahçe 2 - 1 Gaziantep FK
• Adana Demirspor 2 - 1 Rizespor
• Alanyaspor 2 - 0 Başakşehir
• Karagümrük 0 - 1 Beşiktaş

TFF 3. VE 4. HAFTA PROGRAMLARINI DUYURDU!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamayla birlikte, Trendyol Süper Lig'deki 3. ve 4. haftaların maç programı da belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada ayrıca ligin ilk yarısının fikstürünün tamamının ne zaman açıklanacağı da belirtildi. Buna göre, ilk yarının kalan haftaları, 31 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Eylül'de yapılacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Kura çekimleri sonrasında, takımlarımızın fikstürüne göre yapılacak olan çalışma sonrasında ilan edilecek.

süper lig 3. hafta fikstürü

İşte Trendyol Süper Lig'de 3. hafta fikstürü:

25 Ağustos Cuma

21.00 Tümosan Konyaspor - Gaziantep FK

26 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - Pendikspor
19.15 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
21.45 EMS Yapı Sivasspor - Bitexen Antalyaspor
21.45 İstanbulspor - Galatasaray

27 Ağustos Pazar

19.15 Mondihome Kayserispor - Yılport Samsunspor
19.15 Vavacars Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü
21.45 Corendon Alanyaspor - Atakaş Hatayspor
21.45 Fenerbahçe - Rams Başakşehir

28 Ağustos Pazartesi

21.00 Yukatel Adana Demirspor - Beşiktaş

süper lig 4. hafta fikstürü

İşte Trendyol Süper Lig'de 4. hafta fikstürü:

1 Eylül Cuma

21.00 Kasımpaşa - Trabzonspor
21.00 Çaykur Rizespor - Vavacars Fatih Karagümrük

2 Eylül Cumartesi

19.15 Pendikspor - Bitexen Antalyaspor
19.15 Rams Başakşehir - Tümosan Konyaspor
21.45 Bitexen Antalyaspor - Mondihome Kayserispor
21.45 Gaziantep FK - Galatasaray

3 Eylül Pazar

19.15 Yılport Samsunspor - İstanbulspor
19.15 Beşiktaş - EMS Yapı Sivasspor
21.45 Atakaş Hatayspor - Yukatel Adana Demirspor
21.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

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