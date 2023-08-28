Manuel Neuer sakatlıktan döndü ve antrenmanlara başladı
Kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu bacağı kırılan Manuel neuer yaklaşık 9 ay sonra yeniden sahalara döndü.Geri dönen tecrübeli file bekçisi antrenmanlara başladı.
Bayern Münih'in deneyimli kalecisi Manuel Neuer antrenmanlara başladı.
MANUEL NEUER SAKATLIKTAN DÖNDÜ VE ANTRENMANLARA BAŞLADI
2022 Dünya Kupası'nın ardından tatilde kayak yaparken bacağı kırılan Alman file bekçisi uzun zamandır yeşil sahalardan uzaktı.
Yaklaşık 9 ay sonra geri dönen Manuel Neuer, Bayern Münih'te antrenmanlara çıkmaya başladı.
Sakatlığı nedeniyle geçen sezonun büyük bölümünü kaçıran 37 yaşındaki eldiven 16 resmi maçta görev yapabilmişti.