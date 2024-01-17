Marmaris yelken yarışları Kış Trofesi başlıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesi Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve 5 ayaktan oluşan MIYC Kış Trofesi, bu yıl 15. kez yelkenleri rüzgarla dolduracak. 20 Ocak’ta ilk yarışın başlayacağı trofe için son kayıt tarihi 19 Ocak olarak belirtildi.

Marmaris yelken yarışları Kış Trofesi başlıyor
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Trofenin, ilk ayağı 20-21 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. Marmaris’in eşsiz sularında gerçekleşecek olan 35 civarından teknenin ve yaklaşık 300 yelken sevdalısının katılım sağlaması planlanan trofe programında ilk yarış günü olan 20 Ocak akşamında yarışın açılış yemeği kulüp bahçesinde düzenlenecek. Toplamda 5 ayağa sahip olan trofenin ilk ayağında planlanan 3 yarış planlandığı belirtildi.

MIYC yönetimi, "Mücadeleci yarışlara sahne olacak Marmaris parkurlarına, sizleri de bu heyecanı yaşamaya bekliyoruz. Tüm yelkencilerin pruvalarının neta, rüzgarlarının kolayına olmasını dileriz" sözleriyle tüm yelken tutkunlarını yarışlara davet etti.

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