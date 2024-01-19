Masa tenisi oyun kuralları nelerdir?

Masa tenisi, adından da anlaşıldığı üzere masa üstünde bulunan küçük bir file üzerinden top atma şeklinde oynanan bir oyundur. İki veya dört kişilik olacak şekilde bu oyun oynanabilmektedir. Masa tenisinin geçmişi incelendiğinde ise 1880'li yıllara dayandığı bilinmektedir.



MASA TENİSİ KURALLARI

Masa tenisi oyun kuralları şu şekilde sıralanabilir;

• Masa tenisinde bir set 11 sayı ile bitmektedir.

• Oyunun başlaması için servis atışı yapılır.

• Oyuncular 2 adet servis atışı hakkına sahiptir.

• 2 kişilik oluşturulan setler 5 sette galip gelen oyuncu oyunu kazanır. Bu durum 4 kişilik oyunda ise 3 kazanan kişi ile sona erer.

• Oyuncular tüm setin bitmesinde karşıda yer alan oyuncu ile yer değiştirir.

• Oyunun sonunda 10-10 sayı eşitliği bulunuyorsa oyunculardan biri öne geçmelidir.

• Servis atışı yapılırken top kişinin sahasına yalnızca bir kere değmelidir. Bu durumun tersi söz konusu ise karşı taraf sayı alır.

MASA TENİSİ KAÇ SET OYNANIR?

Masa tenisinde amaç topu raketle vurmak ve sahanın dışına çıkmasını önlemektir. Yani ağın iki yanı arasında gidip gelmesi gerekir. Oyun öncesinde ilk olarak taraflar arsında karşılaştırılması ile karşılaştırma 3 veya 5 set üzerinden oynanır. 3 setlik oyunu 2 set kazanan 5 setlik oyunu ise 3 set kazanan oyuncu masa tenisi maçını kazanır. Bu oyunda her set 11 sayıyı içermektedir. Setin sona ermesi durumunun söz konusu olabilmesi için oyunculardan birinin en az 2 fark ile 11 sayısına erişim sağlaması gerekir.