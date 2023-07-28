Mauro Icardi İstanbul'a geliyor

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, golcüsü Mauro Icardi'ye kavuşuyor.

Eşi Wanda Nara'nın sağlık problemleri nedeniyle Türkiye'ye gelişi geciken Mauro Icardi, ailesiyle birlikte İstanbul'a doğru yola çıktı.

MAURO ICARDİ İSTANBUL'A GELİYOR

Arjantinli yıldız, resmi sözleşmeyi imzalamak için üzere ailesiyle birlikte ülkesinden ayrıldı.

Icardi'nin gece saatlerinde Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor.

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Galatasaray bu transfer için PSG'ye 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Icardi geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği sarı-kırmızılı ekiple üç yıllık sözleşme imzalayacak.

30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon ligde çıktığı 24 maçta 22 gol atıp 7 de asist yaparak şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.