Mauro Icardi kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor?

Futbol dünyasının ünlü golcülerinden Mauro Icardi'nin ismi sosyal medya ve internette günün en çok konuşulan konu başlıklarından biri oldu.

Futbolseverler yıldız isimle ilgili arama motorlarında 'Mauro Icardi kimdir? Mauro Icardi kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?' gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki Mauro Icardi kimdir? Mauro Icardi ile ilgili bilinmesi gerekenler neler? İşte Icardi hakkında bilgiler...

MAURO ICARDI KİMDİR? ICARDI KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Mauro Emanuel Icardi Rivero, 9 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario şehrinde dünyaya geldi.

Ailesinin iş durumu nedeniyle Atlas Okyanusu’ndaki İspanya toprakları olan Kanarya Adaları’na kadar sürüklenen ve burada futbola başlayan Icardi, alt yaş kategorilerinde yakaladığı anormal gol istatistikleri sayesinde 13-14 yaşında birçok kulübün radarına girmiş. Kendine göre mantıklı bir tercih yapan genç oyuncu, FC Barcelona altyapısı olan La Masia’nın yolunu tuttu.

14 yaşında Liverpool FC, Real Madrid ve Sevilla gibi devleri reddederek Barcelona’ya katılan Icardi, Barcelona’nın genç yaş takımlarında forma giydi. Ancak, kendisi için burada bir gelecek görmediği için, 17 yaşında kiralık olarak Sampdoria’ya katıldı. Cenova kulübünde geçirdiği 6 aylık kiralık dönemde genç takımda forma giydi ve çok başarılı oldu. 400.000 euro gibi uygun bir bedelle de Sampdoria’nın oyuncusu oldu bu dönem sonunda. 2012-13 sezonundan itibaren Sampdoria’nın A takımında görev aldı ve 33 maçta kaydettiği 11 golle dikkat çekti.

INTER

Kanarya Adaları’nda bir çocukken 500 golden fazla atarak dikkat çekmişti, Sampdoria genç takımında 19 maçta 13, A takımında ise 11 gole imza atması, onu İtalyan futbolunun en iddialı kulüplerinden birine taşıdı. Icardi, 2013-14 sezonunun başında da 10 milyon euro karşılığında İtalyan devi FC Internazionale Milano’ye transfer oldu.

Inter'de 219 maçta forma giyen Arjantinli oyuncu, 124 gol sevinci yaşarken 25 kez de asist yaptı.

PSG

2019-2020 sezonu başında Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'e transfer olan Mauro Icardi, burada geçirdiği 3 sezonda toplam 92 maça çıktı. Bu maçlarda 38 kez fileleri sarsan isim 6 da asist yaptı.

GALATASARAY

Galatasaray, 7 Eylül 2022'de Icardi'nin 2022-2023 sezonunda kiralık olarak takımda forma giyeceğini açıkladı. Aynı gece eşi ve çocuklarıyla birlikte Atatürk Havalimanı'na inen Arjantinli futbolcu binlerce sarı kırmızılı taraftar tarafından karşılandı.

Hem performansı hem de hırsından dolayı kısa sürede Galatasaray taraftarının kalbine giren Icardi için ilk defa 21 Ocak'da Nef Stadyumu'nda Antalyaspor'a karşı attığı golden sonra bir süredir sosyal medyada kendisine atfedilen videoların bulunduğu "Aşkın Olayım" şarkısı çalındı.

2022-2023 sezonunda ligde 23 maçta forma giyen Arjantinli golcü, 21 gol ve 7 asistle Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu.