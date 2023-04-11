Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'nin cezası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sarı-kırmızılı futbolcu Mauro Icardi'ye 150 bin lira para cezası verdi

Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'nin cezası belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Belözoğlu'na, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 35 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Galatasaray Kulübü, Medipol Başakşehir maçı sonrası sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle 200 bin lira ceza aldı. Kulüp başkanı Dursun Özbek'e de aynı gerekçeyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verilirken, sarı-kırmızılı futbolcu Mauro Icardi'ye 150 bin lira para cezası uygulandı.

Kurul ayrıca, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamalar nedeniyle Beşiktaş Kulübü'ne 200 bin lira, başkan Ahmet Nur Çebi'ye ise 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verildiğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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