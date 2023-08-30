Milli para tekvandocular Paris'te 5 madalya kazandı

Para Tekvando Paris Grand Prix'inde milli sporcular, 5 madalya elde etti.

Milli para tekvandocular Paris'te 5 madalya kazandı
Milli sporcular Paris'te 5 madalya kazandı
Editör: Süleyman Daban
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Para Tekvando Paris Grand Prix'inde Milli para tekvandocular 5 madalya kazanarak gururla döndüler.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda Türkiye'nin 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya aldığı belirtildi.

Organizasyonda 58 kiloda Alican Özcan'ın ve 70 kiloda Fatih Çelik'in altın, 57 kiloda Gamze Gürdal'ın gümüş, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar'ın ve 65 kiloda Seçil Er'in bronz madalya kazandığı kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # Milli para tekvandocular # Para Tekvando Paris Grand Prix
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