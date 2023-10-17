Napoli'ye Osimhen'den Kötü Haber! İşte Sahalardan Uzak Kalacağı Süre

Milli ara dolayısıyla oyuncuların ülkelerine gitmesiyle birlikte Victor Osimhen'de Nijerya milli takım kampına katıldı. Oyuncu kampta sakatlık yaşayarak kamptan ayrılmak zorunda kaldı. Sahadalardan uzak kalacağı süre ise merak konusu.

Napoli'ye Osimhen'den Kötü Haber! İşte Sahalardan Uzak Kalacağı Süre
Napoli'ye Osimhen'den Kötü Haber! İşte Sahalardan Uzak Kalacağı Süre
Editör: Nihat Çarboğa
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Nijerya Milli Takımı'na katılan Victor Osimhen'den Napoli'ye kötü haber geldi.

Napoli'ye Osimhen'den Kötü Haber!

Yıldız oyuncu, milli takım kampında sakatlanarak kadrodan çıkartıldı.

Napoli kulübü, Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulunarak, yıldız oyuncunun 'sağ arka uyluk kasında lezyon' saptandığı ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Napoli'ye Osimhen'den Kötü Haber! İşte Sahalardan Uzak Kalacağı Süre - Resim : 1

Victor Osimhen'in önümüzdeki en az 3 karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

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