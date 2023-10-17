Napoli'ye Osimhen'den Kötü Haber! İşte Sahalardan Uzak Kalacağı Süre
Milli ara dolayısıyla oyuncuların ülkelerine gitmesiyle birlikte Victor Osimhen'de Nijerya milli takım kampına katıldı. Oyuncu kampta sakatlık yaşayarak kamptan ayrılmak zorunda kaldı. Sahadalardan uzak kalacağı süre ise merak konusu.
Nijerya Milli Takımı'na katılan Victor Osimhen'den Napoli'ye kötü haber geldi.
Napoli'ye Osimhen'den Kötü Haber!
Yıldız oyuncu, milli takım kampında sakatlanarak kadrodan çıkartıldı.
Napoli kulübü, Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulunarak, yıldız oyuncunun 'sağ arka uyluk kasında lezyon' saptandığı ve tedavisine başlandığını açıkladı.
Victor Osimhen'in önümüzdeki en az 3 karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.