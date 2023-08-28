Nicolas Dominguez'in aklı Galatasaray'da

Bologna forması giyen 25 yaşındaki Arjantinli oyuncu ile transfer sezonunun başında iletişime geçen Galatasaray yönetimi, İtalyan ekibinin astronomik istekleri sonrasında frene bastı.İşte detaylar...

Nicolas Dominguez'in aklı Galatasaray'da
Nicolas Dominguez'in aklı Galatasaray'da
Editör: Nihat Çarboğa
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Orta sahaya yapılacak takviyede uzun bir listesi bulunan Galatasaray'ın ilk sıradaki isimlerinden biri de Nicolas Martin Dominguez.
Bologna forması giyen 25 yaşındaki Arjantinli oyuncu ile transfer sezonunun başında iletişime geçen Galatasaray yönetimi, İtalyan ekibinin astronomik istekleri sonrasında frene bastı.

Nicolas Dominguez'in aklı Galatasaray'da - Resim : 1

MORALİ BOZULDU

Bologna, Galatasaray'ın yanı sıra Notthingam Forest'ın da talip olduğu futbolcu için hemen sözleşme uzatma teklifi yapmıştı. Dominguez bunu reddedip Galatasaray ile görüştüğünü iletirken İtalyanlar da 15 milyon euro'luk istekle işi yokuşa sürdü. Ayrılık isteği kabul görmediği için İtalyan basınına göre oyuncunun morali de al üst oldu ve performansı yokuş aşağıya gitmeye başladı.

KULÜBEDE BAŞLADI 61'DE OYUNA GİRDİ

Geçtiğimiz hafta oynanan Milan maçında sahada adeta kaybolan ve 72. dakikada oyundan alınan Dominguez'in, Juventus karşılaşmasında da oynamaya istekli olmadığı iddia edildi. Yıldız isim dün maça yedek başlarken, 62'de sahaya sürüldü. Galatasaray cephesi ise henüz futbolcudan umudunu kesmedi ve Avrupa'da transfer döneminin bitmesini bekliyor. 1 Eylül sonrasında Şampiyonlar Ligi kadrolarının bildirileceği 4 Eylül tarihine kadar zamanı olan Galatasaray, oyuncu için kendi şartları ile Bologna'ya bir teklif daha yapacak.

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