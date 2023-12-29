Nuri Şahin Antalyaspor'dan Ayrıldı! Borussia Dortmund'un Başına Geçiyor!

Antalyaspor'da futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görevinden ayrıldı. Borussia Dortmund'un teklifini kabul eden Nuri Şahin'in, Alman kulübünde bu sezon yardımcı antrenörlük, gelecek sezon teknik direktörlüğe getirilmesi bekleniyor.

Nuri Şahin Antalyaspor'dan Ayrıldı! Borussia Dortmund'un Başına Geçiyor!

Borussia Dortmund, Real Madrid, Liverpool gibi büyük kulüplerin formasını giyen, Antalyaspor'da futbolu bıraktıktan sonra burada futbol sorumlusu görevine getirilen Nuri Şahin ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Antalyaspor Başkanvekili Alkan Evren, yaptığı açıklamayla Nuri Şahin'in görevinden ayrıldığını duyurdu.

Nuri Şahin Borussia Dortmund'a Gidiyor!

Alkan Evren açıklamasında, Nuri Şahin'in Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un teklifi dolayısıyla görevinden ayrıldığını söyledi.

Nuri Şahin'in, Borussia Dortmund'ta bu sezon yardımcı antrenörlük, gelecek sezon teknik direktörlüğe getirilmesi bekleniyor.

Nuri Şahin'i 2021-2022 sezonunda takımın başına getirerek ne kadar doğru bir karar verdiklerinin bugün daha iyi anlaşıldığını ifade eden Evren, "Antalyaspor olarak Nuri Şahin gibi değerli bir hocamızdan ayrıldığımız için üzgünüz. Ancak Borussia Dortmund gibi bir kulüpten teklif almasından dolayı da gururluyuz. Nuri Şahin hocamıza yeni görevinin hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Borussia Dortmund altyapısından yetişip, 2020-2021 sezonunda Werder Bremen'den Antalyaspor'a transfer olan Nuri Şahin, oyuncuyken 2021-2022 sezonunda kırmızı-beyazlı kulübün futbol sorumluluğu görevine getirilmişti.

Şahin, kırmızı-beyazlı takımın başında çıktığı 92 maçta 38 galibiyet, 23 beraberlik, 31 mağlubiyet yaşadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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