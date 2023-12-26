Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Maç Tarihleri Belli Oldu! İşte Karşılaşmalarla İlgili Detaylar

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam edecek. Liglerde ikinci yarının başlamasıyla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda da heyecan kaldığı yerden devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kupada 5. tur maçlarının programını da duyurdu. 16, 17 ve 18 Ocak'ta tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmaların programı şu şekilde:

16 Ocak Salı:

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor

15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor

17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor

19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor

21.00 Beşiktaş-Eyüpspor

17 Ocak Çarşamba:

13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor

13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor

15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor

21.00 Fenerbahçe-Adanaspor

18 Ocak Perşembe:

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü

15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe

19.00 Trabzonspor-Manisa FK

21.00 Galatasaray-Ümraniyespor