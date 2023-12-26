Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Maç Tarihleri Belli Oldu! İşte Karşılaşmalarla İlgili Detaylar
Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda oynanacak maçların programı TFF tarafından açıklandı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da sahne alacağı 5. tur maçlarının programı...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam edecek. Liglerde ikinci yarının başlamasıyla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda da heyecan kaldığı yerden devam edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kupada 5. tur maçlarının programını da duyurdu. 16, 17 ve 18 Ocak'ta tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmaların programı şu şekilde:
16 Ocak Salı:
13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor
15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor
17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor
19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor
21.00 Beşiktaş-Eyüpspor
17 Ocak Çarşamba:
13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor
13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor
15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK
17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor
21.00 Fenerbahçe-Adanaspor
18 Ocak Perşembe:
13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü
15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe
19.00 Trabzonspor-Manisa FK
21.00 Galatasaray-Ümraniyespor
Kaynak: Anadolu Ajansı