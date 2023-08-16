Portekiz'de Bruma rüzgarı esiyor

Fenerbahçe'de istediği performansı gösteremeyen Bruma devre arası 6.5 miyon euro bonservis bedeliyle Portekiz ekiplerinden Braga'nın yolunu tutmuştu. Orda oldukça iyi performans gösteren Bruma formuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

PORTEKİZ'DE BRUMA RÜZGARI ESİYOR

Fenerbahçe'den 6.5 milyon euro karşılığında Braga'ya transfer olan Bruma durdurulamıyor.

28 yaşındaki Portekizli oyuncu takımının Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaştığı TSK Backa mücadelesinde iki gole katkıda bulundu.

Braga'nın deplasmanda rakibini 4-1 yendiği karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Bruma dördüncü golün de asistini yaptı.

3 GOLE KATKI

Braga formasıyla bu sezon üçüncü karşılaşmasına çıkan Bruma şu ana kadar 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Portekizli isim Braga ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.