Portekiz'de Bruma rüzgarı esiyor

Fenerbahçe'de istediği performansı gösteremeyen Bruma devre arası 6.5 miyon euro bonservis bedeliyle Portekiz ekiplerinden Braga'nın yolunu tutmuştu. Orda oldukça iyi performans gösteren Bruma formuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.İşte detaylar...

Portekiz'de Bruma rüzgarı esiyor
Portekiz'de Bruma rüzgarı esiyor
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de istediği performansı gösteremeyen Bruma devre arası 6.5 miyon euro bonservis bedeliyle Portekiz ekiplerinden Braga'nın yolunu tutmuştu. Orda oldukça iyi performans gösteren Bruma formuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

                                            PORTEKİZ'DE BRUMA RÜZGARI ESİYOR

Fenerbahçe'den 6.5 milyon euro karşılığında Braga'ya transfer olan Bruma durdurulamıyor.

28 yaşındaki Portekizli oyuncu takımının Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaştığı TSK Backa mücadelesinde iki gole katkıda bulundu.

Portekiz'de Bruma rüzgarı esiyor - Resim : 1

Braga'nın deplasmanda rakibini 4-1 yendiği karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Bruma dördüncü golün de asistini yaptı.

Fenerbahçe'de Lokonga sesleriFenerbahçe'de Lokonga sesleriSpor

                                                                     3 GOLE KATKI

Braga formasıyla bu sezon üçüncü karşılaşmasına çıkan Bruma şu ana kadar 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Portekizli isim Braga ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

# bruma # braga # fenerbahçe
Çok Okunanlar
Çilingir çağırmadan kapı açma yolları
Çilingir çağırmadan kapı açma yolları
16 Ağustos hava durumu raporu!
16 Ağustos hava durumu raporu!
Patatesin kıtır kıtır olmasını sağlayan tüyo! Deneyince aynı restoranlardaki gibi oluyor
Patatesin kıtır kıtır olmasını sağlayan tüyo! Deneyince aynı restoranlardaki gibi oluyor
SON DAKİKA! Deprem mi oldu?
SON DAKİKA! Deprem mi oldu?
Kışlıklar için kolları sıvama vakti! Antioksidan deposu kışlık biber sosu tarifi
Kışlıklar için kolları sıvama vakti! Antioksidan deposu kışlık biber sosu tarifi
Öne Çıkanlar Cinsiyet Değiştirme Ameliyatının Arkasında Yatan Gerçek Nedir? | Doğu Perinçek | Ulusal Kanal Cinsiyet Değiştirme Ameliyatının Arkasında Yatan Gerçek Nedir? | Doğu Perinçek | Ulusal Kanal Rusya Ukrayna savaşından edindiği ganimetleri sergiliyor! Rusya Ukrayna savaşından edindiği ganimetleri sergiliyor!