Fenerbahçe'de Lokonga sesleri

Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor. Orta sahaya bir takviye daha peşinde olan Sarı-Lacivertliler için önemli bir iddia daha ortaya atıldı.

FENERBAHÇE'DE LOKONGA SESLERİ

Fred'in ardından orta sahaya bir transfer daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, Arsenal'in Belçikalı merkez orta saha oyuncusu Albert Sambi Lokonga'nın şartlarını İngiliz kulübüne sorduğu bildirildi.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Arsenal ile 2026 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Lokonga'nın da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı, daha fazla forma şansının olduğu bir kulübe gitmek istediği öğrenildi.

ALBERT SAMBI LOKONGA KİMDİR?

23 yaşında ve 1.83 boyunda olan Lokonga, merkez orta saha dışında ön libero mevkinde de forma giyebiliyor. Lokonga 1 kez Belçika Milli Takım formasını giydi.

Arsenal'de orta saha mevkinde forma giyen Albert Sambi Lokonga, 22 Ekim 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda ve 69 kilo olan Lokonga, sağ ayağını kullanmaktadır. Belçikalı millî futbolcu, profesyonel kariyerine 2017 yılında Anderlecht takımında başladı. Lokonga, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Crystal Palace'ta geçirdi.