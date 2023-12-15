Premier Lig'de İlk Kadın Hakem!

Rebecca Wech, İngiltere Premer Ligi'nde maç yönetecek ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.

Premier Lig'de İlk Kadın Hakem!
Premier Lig'de İlk Kadın Hakem!

İngiltere'de kadın hakem Rebecca Welch, 23 Aralık’ta oynanacak Fulham–Burnley maçını yöneterek Premier Lig tarihinde bir ilke imza atacak.

Premier Lig'de İlk Kadın Hakem!

40 yaşındaki Welch, geçen ay da Premier Lig'de dördüncü hakemlik yapmıştı.

Öte yandan Sam Allison da 26 Aralık’ta oynanacak Sheffield United–Luton Town maçını yöneterek Premier Lig’de 15 yıl aradan sonra görev yapacak ilk siyah hakem olacak.

İngiltere Hakemler Birliği Başkanı Howard Webb, “İkisi de yetkin hakemler olan Sam ve Rebecca için bu çok önemli birer dönüm noktası. Bu fırsatı hak ediyorlar” dedi.

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# İngiltere Premier Lig # hakem
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