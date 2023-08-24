Ramos ve Talisca'nın talepleri dudak uçuklattı! İşte istedikleri rakam

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği ancak finansal konuda anlaşma sağlayamadığı için vazgeçtiği Sergio Ramos ve Anderson Talisca'nın maliyetleri dudak uçuklattı.İşte istenilen o rakamlar...

Ramos ve Talisca'nın talepleri dudak uçuklattı! İşte istedikleri rakam
Ramos ve Talisca'nın talepleri dudak uçuklattı
Editör: Nihat Çarboğa
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Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği ancak finansal konuda anlaşma sağlayamadığı için vazgeçtiği Sergio Ramos ve Anderson Talisca'nın maliyetleri dudak uçuklattı.

TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ


Beşiktaş Kulübü pazartesi gecesi resmi siteden yaptığı açıklamada, Sergio Ramos ve Anderson Talisca için başlatılan transfer görüşmelerinin maddi konulardaki anlaşmazlık nedeniyle sona erdirildiğini duyurmuştu. Siyah-beyazlılar kulübün menfaatleri doğrultusunda iki oyuncudan da vazgeçildiğini resmen ilan etmişti. Sergio Ramos ile yapılan görüşmeleri yürüten Asbaşkan Serhan Çetinsaya önceki akşam sürpriz biçimde istifa ederken, İspanyol stoper ve Talisca’nın Beşiktaş’tan istediği rakamlar “pes artık” dedirtti. İşte Sergio Ramos ile Anderson Talisca'nın Beşiktaş'tan talepleri...

Ramos ve Talisca'nın talepleri dudak uçuklattı! İşte istedikleri rakam - Resim : 1

RAMOS SERVET İSTEDİ


Sergio Ramos’un 13 milyon euro yıllık garanti ücretin yanı sıra menajerliğini yapan kardeşi için 3 milyon euro talep ettiği belirlendi. PSG’den ayrılan 37 yaşındaki İspanyol futbolcunun, Danimarka’da yaşayan bir aracı için de ayrıca 500 bin euro istediği öğrenildi. Siyah-beyazlıların, taleplerinde ısrar etmesi üzerine Sergio Ramos’la yapılan tüm görüşmeleri noktaladığı ifade edildi.

BAŞKAN REDDETTİ


Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin bu astronomik taleplere kesin bir dille olumsuz yanıt verdiği ve iki futbolcuyla yapılan görüşmelerin pazartesi günü itibariyle bitirildiği belirtildi.

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# sergio ramos # anderson talisca
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