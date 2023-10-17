Marca gazetesi, David Alaba'nın Sevilla karşısında forma giymek için hazır olduğunu yazarken Arda Güler'in de sakatlığını tamamen atlattığına vurgu yaptı.

Real Madrid'de Arda Güler Kararı

Haberde, Real Madrid teknik ekibinin Arda Güler konusunda temkinli davrandığı ve oyuncunun takıma entegre olmadan önce fiziksel gelişim kaydetmesinin beklendiği yer aldı. Bu durumda milli futbolcunun yeni takımındaki ilk maçına çıkmak için birkaç hafta daha bekleyebileceği belirtildi. Öte yandan oyuncunun son antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştığı kaydedildi.

Real Madrid'e transfer olduktan sonra takımın ABD kampında menisküs sakatlığı geçiren Arda Güler, iyileştikten hemen sonra bu kez de kas sakatlığı yaşamıştı.