Lionel Messi İçin Ballon d'Or İddiası! 2023 Ballon d'Or'un Sahibi Ne Zaman Belli Olacak? Ballon d'Or'un Sahibi Messi Mi Oldu?

Inter Miami forması giyen Lionel Messi için flaş bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Messi'nin bu yıl düzenlenecek Ballon d'Or'un sahibi olacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Lionel Messi İçin Ballon d'Or İddiası! 2023 Ballon d'Or'un Sahibi Ne Zaman Belli Olacak? Ballon d'Or'un Sahibi Messi Mi Oldu?
Lionel Messi İçin Ballon d'Or İddiası! 2023 Ballon d'Or'un Sahibi Ne Zaman Belli Olacak? Ballon d'Or'un Sahibi Messi Mi Oldu?
Editör: Nihat Çarboğa
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Ballon d'Or'u şu ana kadar hep Avrupa'dan bir futbolcunun kazandığı hatırlatıldı. Bu yıl Messi'nin kazanması ile birlikte ödülün ilk kez Avrupa takımında oynamayan bir oyuncuya verileceği ifade edildi.

Dünya Kupası Faktörü!

Lionel Messi'nin 2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşmasının Ballon d'Or için önemli bir faktör olduğu vurgulandı.

Lionel Messi İçin Ballon d'Or İddiası! 2023 Ballon d'Or'un Sahibi Ne Zaman Belli Olacak? Ballon d'Or'un Sahibi Messi Mi Oldu? - Resim : 1

Dünya Kupası'nın 2022 yılında düzenlendiği ancak 2022 yılı Ballon d'Or ödül töreninden sonra yapılması nedeniyle kupanın 2023 ödülü için geçerli sayıldığı aktarıldı.

Lionel Messi, kariyerinde daha önce 7 kez Ballon d'Or ödülü kazanmıştı.

 Ballon d'Or'un Bu Sezonki Sahibi Ne Zaman Belli Olacak?

Ballon d'Or'un bu yılki sahibi 30 Ekim'de sahibini bulacak.

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