Real Madrid'in kalesi Kepa'ya emanet

Yeni dönem transfer çalışmalarını sürdüren Real Madrid'de ligin başlamasına yakın ard arda talihsiz sakatlıklar yaşandı. Önce Arda Güler'in dizinden sakatlanması sonra Militao'nun da dizinden sakatlanması ve son olarak kaleci Courtios'un da sakatlanması oldukça can sıktı. Ve yönetim hemen harekete geçerek kaleci transferi yaptı.

REAL MADRİD KALESİ KEPA'YA EMANET

İspanyol devi Real Madrid, Chelsea forması giyen 28 yaşındaki İspanyol file bekçisi Kepa Arrizabalaga'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Real Madrid, Chelsea forması giyen 28 yaşındaki İspanyol file bekçisi Kepa Arrizabalaga'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, sol diz ön çapraz bağı yırtılan Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın 6 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından yeni kalecisini buldu. Eflatun-beyazlılar, Chelsea forması giyen 28 yaşındaki İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Real Madrid'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kepa için yarın TSİ 14:30'da tanıtım töreni yapılacağı bildirildi.

REKOR BONSERVİS BEDELİ İLE TRANSFER OLMUŞTU

28 yaşındaki İspanyol eldiven, 2018/2019 sezonu başında 80 milyon Euro bonservis bedeliyle Athletic Bilbao'dan Chelsea'ye transfer olmuştu.