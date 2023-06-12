Ryan Kent, Fenerbahçe'de! Sarı-lacivertliler İngiliz futbolcuyu transfer etti

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamlayarak şampiyonluğu kaçıran ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı bir giriş yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren ve taraftarlarına teselli armağanı veren sarı-lacivertliler, bir süredir transferi için uğraştığı Ryan Kent'te mutlu sona ulaştı.

Yeni sezonun ilk videosu geldi 💛💙☺️ pic.twitter.com/qMAEbipNH3 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 12, 2023

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Fenerbahçe, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla İskoçya takımlarından Rangers'ta forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Kent'in transferini duyurdu.

Videoda açıklamalarına yer verilen Kent şu ifadeleri kullandı:

- Tüm Fenerbahçe taraftarlarına merhabalar. Ben Ryan Kent. Öncelikle kulübümüz için kupanın kazanılmasında pay sahibi olan tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye transfer olduğum için büyük onur duyuyorum. Yeni sezonla ilgili konuşmak gerekirse, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapmaya çalışacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız TFF Süper Kupa'yı kazanmak olacak. Takım arkadaşlarımla birlikte yeni sezon hazırlıklarına başlamak için çok heyecanlıyım. Kendinize iyi bakın.

Ryan Kent, 2022-2023 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 3 gole imza attı.