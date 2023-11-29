Şampiyonlar Ligi'nde Dün Gecenin Sonuçları!

H Grubu'nda sahasında Porto'yu 2-1 mağlup eden Barcelona, son 16 turuna çıkmayı garantileyen bir diğer takım oldu.

E Grubu'nda da maçlarını kazanan Atletico Madrid ve Lazio, tur atladı.

Alınan Sonuçlar Şöyle:

Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya): 2-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika): 1-0

Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya): 1-3

Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya): 1-3

Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere): 1-1

Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz): 2-1

Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0

Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya): 3-2