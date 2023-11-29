Şampiyonlar Ligi'nde Dün Gecenin Sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 5. haftası oynanan maçlarla başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının 5. haftasında, E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı. İşte dün gecenin sonuçları...

Şampiyonlar Ligi'nde Dün Gecenin Sonuçları!
Şampiyonlar Ligi'nde Dün Gecenin Sonuçları!

H Grubu'nda sahasında Porto'yu 2-1 mağlup eden Barcelona, son 16 turuna çıkmayı garantileyen bir diğer takım oldu.

E Grubu'nda da maçlarını kazanan Atletico Madrid ve Lazio, tur atladı.

Alınan Sonuçlar Şöyle:

Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya): 2-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika): 1-0

Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya): 1-3

Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya): 1-3

Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere): 1-1

Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz): 2-1

Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0

Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya): 3-2

Alperen Şengün NBA'yi Sallamaya Devam Ediyor! Şengün'den Dallas Mavericks Potasına 31 SayıAlperen Şengün NBA'yi Sallamaya Devam Ediyor! Şengün'den Dallas Mavericks Potasına 31 SayıSpor
# uefa şampiyonlar ligi
Çok Okunanlar
İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi! İSKİ Uyardı!
İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi! İSKİ Uyardı!
Artış Durdu Mu? İstanbul'da Barajların Doluluk Oranlarını İSKİ Duyurdu...
Artış Durdu Mu? İstanbul'da Barajların Doluluk Oranlarını İSKİ Duyurdu...
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Bu Sefer Yağmur Her Yeri Esir Alıyor! Meteoroloji Hava Durumunu Açıkladı!
Bu Sefer Yağmur Her Yeri Esir Alıyor! Meteoroloji Hava Durumunu Açıkladı!
29 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
29 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
Öne Çıkanlar "O Tabutların İçindeki Şehidimize Polislerimize Askerlerimize Kim Vuruyo!" | Doğu Perinçek | Ulusal "O Tabutların İçindeki Şehidimize Polislerimize Askerlerimize Kim Vuruyo!" | Doğu Perinçek | Ulusal Masa Başı Çalışanlarını Bekleyen Büyük Tehlike! Masa Başı Çalışanlarını Bekleyen Büyük Tehlike!