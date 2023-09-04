Trendyol Süper Liginin 4. haftasında karşılaşan iki takım karşılaşmaya nokta koyamadı. Samsunspor İstanbulspor karşılaşması Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynandı fakat topun zeminde zıplamaması sonucu maçın hakemi Burak Şener karşılaşmayı durdurdu. Taraftarlar tarafından sıkça sorulan Samsun İstanbul maçı ne zamana ertelendi? Samsun İstanbul maçı ne zaman oynanacak? Samsunspor İstanbulspor maçı kaçta? Gibi soruları haberimizde cevaplandırdık. Gelin detaylı incelemesini yapalım.

SAMSUN İSTANBUL MAÇI NE ZAMANA ERTELENDİ? SAMSUNSPOR İSTANBULSPOR MAÇI KAÇTA?

Samsunspor'un ev sahipliği karşılaşma erken bitti. Samsunspor İstanbulspor karşılaşmasında yoğun sağanak yağışı gözlendi. Kötü zemin koşulları ve topun yerde zıplamaması maçın gündemindeydi. Her iki takım aynı geri dönüşü alan Burak Şener karşılaşmayı durdurdu. Maçın 12. dakikasında yüksek sağanak yağış sebebiyle oyuncular soyunma kabinlerine geri döndüler.

Maçtan önce yağan sağanak yağmur maç vaktinde şiddet kazandı. Karşılaşmayı olumsuz etkileyen yağış sebebiyle oyuncular rahatlıkla oynayamıyordu. Kaygan zemin ve topun zıplamaması gibi şikayetler sebebiyle maçın hakemi Burak Şener karşılaşmaya bir süre ara verdi. Soyunma kabinlerine giren oyuncular sonrası görevliler ve teknik heyet bir araya geldi. Görevlilerin zemini düzeltme çabaları sonrası 20 dakika sonra sahaya çıkan Burak Şener, sahanın 3 farklı yerinde topu havaya attı. Topun zeminde zıplamaması sonucu teknik heyet kararı çıktı. Şeker maçı yoğun yağış sebebiyle iptal etti.

SAMSUN İSTANBUL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Burak Şeker'in maçı yoğun yağış sebebi ile iptal etmesi sonrası sosyal medyada karşılaşmanın ne zaman oynanacağı büyük merak konusu oldu. Peki, Samsun İstanbul Maçı Ne Zamana Ertelendi? Samsun İstanbul Maçı Ne Zaman Oynanacak?

Süper Ligin 4. haftasında karşı karşıya gelen Samsunspor ve İstanbulspor ekiplerinin karşılaşmasının hakkında bir gelişme yok. Samsunspor ve İstabulspor karşılaşmasının saatleri belirsiz. Yarıda kalan karşılaşma için TFF tarafından maçın oynanacağı tarih ve saati henüz duyurulmadı. TFF açıklamaları sonucu güncellenen samsun istanbul maçı tarihini sizlerle paylaşacağız. Güncel gelişmeler için bildirimleri açmayı unutmayın.