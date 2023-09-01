A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ve Japonya ile oynayacağı mücadelelerin aday kadrosu belli oldu.İşte milli takımın sosyal medyada yaptığı paylaşım ve kadroda yer alan isimler...
EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Futbol Takımımızın, 8 Eylül Cuma günü Eskişehir’de karşılaşacağı Ermenistan ve 12 Eylül'de oynayacağı Japonya maçının aday kadrosu açıklandı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Stefan Kuntz'un aday kadrosu şöyle:
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı. 🇹🇷 #BizimÇocuklar pic.twitter.com/Z6s51eRTgj— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) September 1, 2023
Kaynak: Anadolu Ajansı