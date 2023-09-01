A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Futbol Takımımızın, 8 Eylül Cuma günü Eskişehir’de karşılaşacağı Ermenistan ve 12 Eylül'de oynayacağı Japonya maçının aday kadrosu açıklandı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Stefan Kuntz'un aday kadrosu şöyle: