A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ve Japonya ile oynayacağı mücadelelerin aday kadrosu belli oldu.İşte milli takımın sosyal medyada yaptığı paylaşım ve kadroda yer alan isimler...

A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
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EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Futbol Takımımızın, 8 Eylül Cuma günü Eskişehir’de karşılaşacağı Ermenistan ve 12 Eylül'de oynayacağı Japonya maçının aday kadrosu açıklandı.

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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Stefan Kuntz'un aday kadrosu şöyle:

Kaynak: Anadolu Ajansı

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