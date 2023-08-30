Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) iş birliğinde düzenlenen, Samsun'dan Ankara'ya kadar sürecek Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başladı.

SAMSUN'DAN ANKARA'YA KADAR SÜRECEK KURTULUŞ YOLU BİSİKLET TURU BAŞLADI

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun startını Samsun Valisi Orhan Tavlı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için ilk adımını attığı Tütün İskelesi önünde verdi.

Samsun'dan başlayıp Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı gibi tarihi ve kültürel değerlere sahip bölgeleri kapsayacak şekilde 4 gün 4 etap halinde devam edecek bisiklet turu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde son bulacak.



Bisiklet turunda 4 etapta 100 bisikletçi, 600 kilometre pedal çevirecek. Tur kapsamında geçilen güzergahlara kurulacak çadırlarda etkinlik ve geçilen bölgenin tanıtımı yapılacak.

Tur kapsamında çocuklar için de sembolik yarış düzenlendi. Sevgi Gölü önünde başlayan yarış, yaklaşık 1 kilometre sonra Tütün İskelesi'nde sona erdi.

Etkinliğe, Vali Tavlı'nın yanı sıra AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşçı, sporcular ve vatandaşlar katıldı.